В Беларуси началось соревнование подразделений спецназначения с участием России и Узбекистана

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси началось соревнование подразделений спецназначения с участием команд России и Узбекистана, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
Соревнование среди подразделений специального назначения государственных органов Беларуси проходит 24-28 сентября на базе войсковой части 89417 в Марьиной Горке. В нем также принимают участие команды России и Узбекистана. Программой предусмотрены индивидуальный, командный зачет и дуэльная стрельба. "Индивидуальный зачет включает в себя упражнения для снайперских пар, стрелков, санитаров-инструкторов. Дуэльная стрельба проходит в два этапа: во время первого будут соревноваться снайперские пары от каждой команды, во втором примут участие два стрелка от каждой команды", - проинформировали в Минобороны.
От сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси примут участие 3 команды. Цель состязаний - совершенствование профессионального мастерства участников, поддержание и воспитание высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости, а также обмен опытом.-0-
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