12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начинается сезон активности клещей. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

По последней информации, от укусов клещей уже пострадали 23 человека.

Люди, посещающие загородные дачные участки, прилегающие к ним лесные массивы, парковые зоны, рискуют встретиться с паукообразными. Через их укус могут передаваться возбудители клещевых инфекций. На территории республики регистрируются болезнь Лайма и клещевой энцефалит.

Чтобы избежать встречи с клещами, рекомендуется соблюдать меры предосторожности. Одежда должна быть из плотных тканей светлых оттенков, максимально закрывающей открытые участки тела. Стоит использовать репелленты. Важно проводить само- и взаимоосмотры не реже одного раза в час, а также после посещения лесных и парковых зон. Для уменьшения численности клещей на территориях частных домовладений, дачных участков нужно удалить опавшую листву, валежник, своевременно вырубить сорные кустарники и скосить траву. Кроме того, в пищу можно употреблять только кипяченое козье молоко.-0-