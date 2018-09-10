В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб - Минсельхозпрод

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет оснований для роста цен на хлеб. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Население будет с мукой, хлебобулочными изделиями. Дефицита не предвидится. Нет никаких оснований для повышения цены на хлеб", - отметил Владимир Гракун.

/Будет дополнено/.-0-