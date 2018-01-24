В Беларуси нужно уделять больше внимания экологическому образованию - Карпяк

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нужно уделять больше внимания экологическому образованию, заявил помощник Президента - главный инспектор по Минску Владимир Карпяк во время отчетной коллегии Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по результатам работы за 2017-й и задачам на 2018 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"На мой взгляд, сегодня в образовательных программах нужно уделять больше внимания вопросам экологии. Конечно, нельзя перегружать детей, но ничто не мешает, например, дать детям перевести с иностранного языка текст на экологическую тематику, внести в математическую задачу экологические проблемы", - сказал Владимир Карпяк.

Он также подвел итоги работы коллегии и подчеркнул необходимость уделять больше внимания стратегической работе в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами. "Сегодня многое было сказано об оперативной работе комитета, но, на мой взгляд, мало уделено внимания тому, что будет через 10-20 лет. Необходимо уже сегодня принимать стратегические решения, чтобы позаботиться о будущем", - подчеркнул помощник Президента - главный инспектор по Минску.

Во время коллегии обсуждалась контрольная деятельность комитета в области охраны окружающей среды в Минске, охрана атмосферного воздуха и водных ресурсов, обращение с отходами, охрана и использование земель, животного и растительного мира, экологическое регулирование использования территорий, а также работа по экологическому просвещению и информированию граждан.-0-