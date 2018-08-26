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В Беларуси объявлен конкурс на воссоздание Туровского креста

Общество 26.08.2018 | 16:44
Фото БПЦ
Фото БПЦ

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская православная церковь объявляет конкурс эскизных проектов воссоздания креста Туровской епархии XII-XIII веков. Такая информация размещена на сайте БПЦ, сообщает БЕЛТА.

К участию в конкурсе на воссоздание святыни приглашаются ювелиры, художники, дизайнеры, скульпторы и архитекторы, которые имеют соответствующее профессиональное образование либо опыт работы по созданию такого рода художественных произведений. Заявки принимаются до 15 ноября. "Композиционное и пластическое решение Туровского креста должно быть выдержано в лучших традициях восточнохристианского православного искусства рубежа XII-XIII веков, а также учитывать практическое использование Туровского креста в богослужениях в соответствии с традицией православной церкви. В связи с этим при проработке художественного решения необходимо учитывать визуальное восприятие креста при совершении богослужения и размещения его в храме для поклонения", - пояснили в БПЦ.

Техническое задание изложено в положении о конкурсе, которое можно найти на сайте Белорусской православной церкви. Положение утверждено Митрополитом Минскии и Заславским Павлом, Патриаршим Экзархом всея Беларуси

В БПЦ напомнили, что в 1962 году во время раскопок туровского детинца археолог Петр Лысенко обнаружил миниатюрные свинцовые изображения Пресвятой Богородицы и трех святых: святителя Кирилла Туровского, преподобного Авраамия Смоленского и великомученицы Варвары. Ученый пришел к выводу, что изображения святых подвижников представляют собой фрагменты утраченной святыни - креста из Туровского кафедрального собора, разрушенного в первой половине XIII столетия.-0-

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конкурс, православие, церковь
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