В Беларуси объявлен конкурс рисунка к III Евразийскому горно-геологическому форуму

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси объявлен конкурс на лучший детский рисунок на тему "Подземные сокровища земли". Такая информация размещена на сайте Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, сообщает БЕЛТА.

Конкурс проводится с целью привлечения внимания к геологии и популяризации школы "Юного геолога". Он приурочен к III Евразийскому горно-геологическому форуму, который состоится 14-16 ноября в Минске.

В конкурсе могут участвовать воспитанники учреждений дошкольного образования, учащиеся учреждений общего среднего и дополнительного образования в двух возрастных группах: от 4 до 6 лет и от 6 до 12 лет. На конкурс представляются цветные рисунки, выполненные в любой технике, включая аппликацию, на листах форматом от А4 до А1. Они должны иллюстрировать полезные ископаемые и их добычу с бережным отношением к природе.

Каждая работа, представляемая на конкурс, сопровождается информационным листом участника, в котором указано название работы, наименование учреждения образования, фамилия, имя и возраст автора, почтовый адрес и контактный телефон. В срок до 14 октября 2018 года нужно направить сканированные (фото)копии работ в официальные группы Евразийского горно-геологического форума в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте", "Одноклассники" с пометкой "На конкурс на лучший детский рисунок на тему "Подземные сокровища земли".

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап заочный: по фотографиям или сканированным материалам определяются 20 лучших работ из всех присланных в соцсетях. Для участия во втором (очном) этапе конкурса победители первого этапа до 1 ноября присылают оригиналы работ с пометкой "На конкурс детского рисунка "Подземные сокровища земли" в организационный комитет конкурса (220004, Минск, ул.Коллекторная, 10). Затем выбираются лучшие работы с определением первого, второго и третьего места в каждой возрастной группе.

Организатором конкурса выступает исполнительный комитет Евразийского горно-геологического форума при поддержке Минприроды Беларуси. Победители будут награждены дипломами и памятными сувенирами исполкома форума.-0-