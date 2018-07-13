13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в 35 зонах отдыха, запрещено в пяти, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Купание детей ограничено на 18 зонах рекреации. В Брестской области это зоны отдыха на озерах Меднянское в деревне Медно и Рогознянское в поселке Берестье Брестского района, пляжи на озере в деревне Хмелево Жабинковского района, по улице Октябрьской революции (Гребной канал) в Бресте, а также "Восток" (правый берег реки Мухавец в районе Гузнянского моста) в этом же областном центре. В Гомельской области в списке пляжи "Центральный", "Каскад-2", "Волотовской", "Прудковский" в Центральном районе и "Западный" в Советском районе Гомеля. Ограничения коснулись озера в деревне Ошурки Щучинского района (Гродненская область) и пляжа на правобережье Днепра в Шклове (Могилевская область). В Минске это пляжи №2, 4 водохранилища "Заславское" и №3, 4 водохранилища "Криница", в Минской области - водохранилище "Рудня" Слуцкого района и река Случь в районе 11-го городка на улице Социалистическая в Слуцке.

Ограничено купание детей и взрослых на 17 зонах рекреации. В Брестской области в список попали пляжи "Центральный" (правый и левый берега реки Мухавец) в Бресте, в Гомельской - пляж "Каскад-1" в Центральном районе Гомеля, в Гродненской - озеро в Щучине. В Могилевской области - Гребеневское водохранилище, пляжи на Днепре в Могилеве и у деревни Полыковичи, пруд в деревне Вильчицы Могилевского района. Ограничения касаются и Минска: здесь в списке пляжи № 1, 3, 6 водохранилища "Заславское", № 2, 5, 6, 7, 8 водохранилища "Дрозды", №1 водохранилища "Комсомольское озеро".

Что касается пляжей в городском парке Жабинки, №5, 8, 9 водохранилища "Заславское" в Минске и городского пляжа на Припяти в Мозырском районе, здесь купание запрещено.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы с 5 по 12 июля провели обследования 376 зон рекреации. На 45 (11,9%) из них установлены нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов касательно содержания территории, контейнерных площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабинок для переодевания (раздевалок), общественных туалетов. Выдано 28 рекомендаций об устранении недостатков, направлены 22 письма в местные исполнительные органы, 22 - в ведомства. Проведены лабораторные исследования 841 пробы воды, 28 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам.-0-