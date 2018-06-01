1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси ограничено купание в водоемах восьми зон отдыха, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы в ходе подготовки к купальному сезону обследовали все зоны рекреации, утвержденные решениями органов исполнительной власти. В настоящее время ограничено купание в водоемах восьми зон рекреации, которые не соответствуют эпидемиологическим критериям безопасности или находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии.

Так, в Могилевской области под ограничения для купания детей и взрослых попали зоны рекреации на Днепре и на Гребеневском озере в Могилеве, пляжи на Днепре в деревне Полыковичи и на Вильчицком водохранилище в деревне Вильчицы Могилевского района.

В Брестской области ограничено купание детей на четырех зонах. Это касается мест отдыха "Центральный" на правом и левом берегах реки Мухавец в Бресте, пляжа санатория "Надзея" на этой же реке в Жабинковском районе. В водоеме городского парка Жабинки запрещено купание взрослых и детей.

По результатам оценки выданы рекомендации по благоустройству и улучшению содержания зон рекреации, проинформированы местные органы исполнительной власти и ведомства. Проведен контроль выполнения рекомендаций до начала купального сезона. Лабораторно исследовано 1 104 пробы воды, 46 из них не соответствовали установленным гигиеническим нормативам (в том числе 12 - по микробиологическим показателям, 34 - по санитарно-химическим).-0-