В Беларуси отмечают День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Республике Беларусь сегодня отмечается скорбная дата - День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны.

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия, вероломно нарушив договор о ненападении, начала войну против Советского Союза. С первого дня войны Беларусь стала ареной самых крупных битв. На территорию Беларуси начала наступление немецкая группа армий "Центр". В ее состав входили 4-я и 9-я полевые армии, 2-я и 3-я танковые группы - всего 50 дивизий, и 2 моторизованные бригады. Поддержку сухопутным войскам оказывал 2-й воздушный флот - 1600 боевых самолетов.

Удар этой армады приняли на себя находившиеся в приграничной зоне войска Западного Особого военного округа. Первыми в бой с передовыми частями противника вступили советские пограничники. Неувядаемой славой покрыли себя защитники Брестской крепости, пограничники 86-го (Августовского), 87-го (Ломжинского), 88-го (Шепетовского) погранотрядов на территории Беларуси.

В первые дни и месяцы войны жестокие бои разгорелись по всей линии фронта. В тяжелых условиях советские войска вели боевые действия в районе Гродно, Белостока, Минска, исключительно напряженные бои шли на Днепре, особенно в районе Могилева. Однако к началу сентября 1941 года вся территория республики была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками. В Беларуси установился жесткий оккупационный режим.

Долгие три года изнывала под фашистским игом белорусская земля. Главным средством насаждения здесь своего "нового порядка" нацисты избрали политику геноцида и массового кровавого террора.

С первых дней оккупации на территории Беларуси началась подготовка к развертыванию борьбы против немецко-фашистских захватчиков. Широкая сеть территориальных подпольных организаций и групп охватывала практически всю Беларусь. Подпольщики тесно сотрудничали с партизанами. Партизанское движение в Беларуси с самого своего начала стало всенародным.

Освобождение Беларуси началось осенью 1943 года. Окончательно территория Беларуси была освобождена в ходе одной из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии, которая проходила с 23 июня по 29 августа 1944 года под кодовым названием "Багратион".

На фронтах Великой Отечественной сражались более 1,3 млн. белорусов и уроженцев Беларуси. Войсковыми соединениями во время войны командовали 217 генералов и адмиралов - белорусов. Имена многих белорусов стали легендарными, их знали на всех фронтах. В боях под Москвой отличились Лев Михайлович Доватор, Александр Ильич Лизюков, Петр Федорович Сыченко. В одном из боев на Курской дуге летчик Александр Константинович Горовец сбил 9 вражеских самолетов. Зинаида Михайловна Туснолобова вынесла с поля боя 128 раненых бойцов. Петр Иванович Куприянов в бою за освобождение Латвии закрыл своим телом амбразуру дзота.

В этой войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя - память о них будет жить вечно.-0-