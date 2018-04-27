В Беларуси планируется расширить льготы для нанимателей за дополнительное пенсионное страхование работников

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывается вопрос о расширении льгот для нанимателей за добровольное страхование дополнительной пенсии работников. Об этом сообщил во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Профсоюзы активно работают над тем, чтобы включать такие дополнительные гарантии (добровольное страхование дополнительной пенсии. - Прим. БЕЛТА) в коллективные договоры, - отметил Михаил Орда. - Буквально недавно мы обсуждали этот вопрос на заседании Национального совета по трудовым вопросам. И договорились, что выработаем предложения по предоставлению предприятиям, которые реализуют подобные программы, дополнительных льгот и преференций".

По данным ФПБ, за 2017 год заключено в 1,6 раза больше договоров добровольного страхования дополнительной пенсии. Но в целом процент застрахованных лиц составляет менее 5% занятого населения. Для сравнения: в США, Германии и Японии уровень распространения негосударственного пенсионного страхования наемных работников составляет более 40%, в Нидерландах - 95%, в Швеции - около 90%.-0-

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