В Беларуси планируется создать модель работы по ЦУР для регионов

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать модель работы по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) для регионов. Об этом сообщила заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития Марианна Щеткина сегодня на международной конференции "Роль проектов ГЧП в достижении Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей", передает корреспондент БЕЛТА.

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и 17 Целей устойчивого развития. "Беларусь постоянно проводит работу по достижению ЦУР. Она должна строиться с учетом особенности регионов. Наша цель заключается в том, чтобы выйти на определенный уровень, при котором высокий уровень качества жизни людей обеспечивается независимо от территории проживания. Работа региональных групп сейчас является для нас основой. Мы планируем совместно с международными партнерами реализовать пилотный проект, на котором отработаем основные подходы по формированию региональной модели работы по Целям устойчивого развития", - сказала Марианна Щеткина.

Для достижения ЦУР необходимо партнерство всех ветвей власти, гражданского общества, бизнеса, деловых кругов. "Закон "О нормативных правовых актах" предусматривает, что в каждом законопроекте, который будет поступать на рассмотрение в парламент, обязательно должно быть указано, как он работает на достижение ЦУР", - добавила она.

Международная конференция, которая проходит сегодня в Минске, нацелена на ознакомление с международным опытом и лучшими управленческими практиками в области реализации инфраструктурных проектов и развития механизма ГЧП для достижения Целей устойчивого развития и повышения благосостояния людей. Во время панельных дискуссий обсуждается развитие инфраструктуры при реализации концепции "Один пояс, один путь", место международных институтов развития и банковского сектора в реализации проектов ГЧП. В мероприятии принимают участие руководители органов госуправления, международных финансовых институтов, банков, представители бизнеса, научного и академического сообщества, общественных организаций и объединений. Организаторы конференции - Национальное агентство инвестиций и приватизации, Министерство экономики и Европейская экономическая комиссия ООН.-0-