В Беларуси планируется усилить роль социально-педагогических центров в работе с трудными подростками

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется усилить роль социально-педагогических центров в коррекционной работе с трудными подростками. Об этом сегодня, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, заявил министр образования Игорь Карпенко после выездного приема граждан по личным вопросам в администрации Советского района Минска.

Рассуждая о функциях социальных педагогов, министр привел в пример систему образования Германии, где подростками с девиантным поведением занимаются отделы по делам молодежи при местных администрациях. "У нас часть функций декретом №18 возложена на субъекты образования. Это и выявление социального неблагополучия, и профилактика совместно с другими структурами. Поэтому появились в штате учебных заведений социальные педагоги, психологи и т.д., - сказал Игорь Карпенко. - А сейчас мы работаем над тем, чтобы усилить роль социально-педагогических районных центров на предмет индивидуальной коррекционной работы с подростками с девиантным поведением. Ведь в школе у психолога, соцпедагога порой нет времени, чтобы уделить кому-то внимание, провести с ним индивидуально цикл тренингов".

На сегодняшний день социально-педагогические центры занимаются вопросами семей, которые уже считаются находящимися в социально опасном положении. "Чтобы не допустить попадания в СОП, предполагается усилить роль социального психолога и педагога центра, может быть, привлекать более узких специалистов, которые специализируются на конкретной девиации. Чтобы они вместе с родителями, не доводя до постановки в СОП, могли выработать коррекционную работу с подростком", - пояснил Игорь Карпенко.

На базе Первомайского района Минска около двух лет проходил подобный эксперимент, который показал хорошие результаты. Родители обращались напрямую в центр, минуя школьного психолога, - так проще признать существующую проблему и доверить ее решение специалистам.

"Уделим внимание и подготовке кадров, даны соответствующие поручения Академии последипломного образования, педагогическим вузам, - добавил министр. - Это и даст возможность привлечения узких специалистов, чтобы социально-педагогический центр мог использовать этот ресурс". Кроме того, на базе центра проще организовать взаимодействие с такими общественными организациями, как "Матери против наркотиков", "Позитивное движение", чтобы усилить практико-ориентированную специализацию психологов. Работать социально-педагогические центры будут в контакте со школой, классным руководителем, родителями.-0-