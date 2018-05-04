В Беларуси планируется в ближайшие 2 года свести к минимуму популяцию борщевика Сосновского

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется в ближайшие два года свести к минимуму популяцию борщевика Сосновского, сообщил сегодня журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

"С борщевиком нужно бороться радикально. Он представляет серьезную опасность для здоровья людей, так как в период цветения обладает способностью оставлять на коже тяжелые химические ожоги. Поставлена задача в этом году и в следующем свести к минимуму популяцию борщевика Сосновского, а дальше уже вести локальную борьбу с очагами распространения этого инвазивного растения", - сказал Михаил Русый.

Михаил Русый (в центре)

Борьба с борщевиком Сосновского относится к мероприятиям по наведению порядка на земле. "Минприроды как координатор данных мероприятий осуществляет контроль за борьбой с инвазивным растением. Планомерная работа на протяжении последних лет позволила стабилизировать ситуацию. В ближайшие годы нужно существенно сократить площади, занятые борщевиком", - сказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

Сегодня в Минске неподалеку от здания УЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" прошел семинар по борьбе с борщевиком Сосновского, где были представлены различные методы уничтожения растения, а также белорусские препараты, которые применяются для этих целей. Заведующий сектором кадастра растительного мира Института экспериментальной ботаники НАН Олег Масловский рассказал о том, что в Беларуси четыре основных очага распространения борщевика Сосновского - в Браславском, Витебском, Ушачском районах, а также в Минске. "В столице наблюдается сокращение площадей борщевика. Эта борьба продолжается, и мы уверены, что в ближайшие годы борщевик в Минске будет побежден, - заявил ученый. - Борщевик - это проблема не только нашей страны, но и практически всей Европы. Это растение не только вредно для здоровья людей, но и оказывает негативное влияние на природные комплексы, на народное хозяйство, трансформируя и ухудшая кормовую ценность наших земель. В Беларуси налажен мониторинг распространения борщевика, разработаны меры борьбы, определена стратегия".

В Беларуси площадь произрастания борщевика Сосновского составляет более 2,9 тыс. га. В соответствии с поручениями правительства, а также на основании республиканского плана мероприятий по наведению порядка на земле в 2018 году, в стране начаты сезонные работы по регулированию распространения и численности борщевика.-0-

Фото Оксаны Манчук.