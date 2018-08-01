1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется внести изменения в закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", сообщил председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак в специальном репортаже АТН "На контроле Президента" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Без привлечения государственно-частного партнерства, без привлечения частной инициативы все дороги: и республиканские, и местные, и дороги населенных пунктов - мы не отремонтируем. Сейчас наша комиссия работает над законопроектом о внесении изменений в закон "Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности", - сказал Андрей Рыбак. Документ планируют принять уже осенью.

Сюжет посвящен проблеме ремонта местных дорог. Этот вопрос на личный контроль взял Президент Беларуси Александр Лукашенко. До 2020 года в Беларуси планируется отремонтировать около 7 тыс. км местных дорог. "Это основные дороги, которые востребованы непосредственно населением, самые грузонапряженные участки, подъезды к каким-то значимым объектам, значимым населенным пунктам", - сказал первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Сегодня Агентство телевизионных новостей дало старт новому специальному проекту "На контроле Президента".-0-