20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется значительно расширить применение методов ядерной медицины, особенно ПЭТ-диагностики. Об этом сообщил заведующий отделом лучевой и комплексной терапии Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Павел Демешко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Уже разработаны и находятся на утверждении в Министерстве здравоохранения новые клинические протоколы лечения онкозаболеваний. Они приведены в соответствие с мировой практикой и четко определяют, при каких заболеваниях необходимы ПЭТ-исследования, с какой периодичностью они должны проводиться и т.д.", - рассказал Павел Демешко.

С открытием ПЭТ-центра появилась возможность шире применять методы ядерной медицины, особенно ПЭТ-диагностики. Новые клинические протоколы разработаны на основе зарубежного опыта и с учетом полученной в процессе работы ПЭТ-центра практики, отметил заведующий лабораторией позитронно-эмиссионной томографии и компьютерной диагностики ПЭТ-центра Олег Барановский. "В частности, расширяется спектр патологий, при которых используется ПЭТ-исследование, увеличивается количество требуемых исследований, частота их применения. Практически они смогут применяться при 70% всех заболеваний, - пояснил он. - А значит, потребность в ПЭТ-диагностике будет возрастать".

Республиканский центр позитронно-эмиссионной томографии открыт на базе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова в 2015 году. Совмещение методов ПЭТ и компьютерной томографии позволило развивать и внедрять в клиническую практику так называемые гибридные технологии исследования. Оборудование центра позволяет проводить раннюю диагностику онкологических, неврологических и кардиологических заболеваний, назначать точную схему лечения. С момента открытия в центре прошли обследование 12 тыс. человек.-0-

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