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В Беларуси планируют доставлять почту мультикоптерами

Общество 09.10.2018 | 10:00

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют доставлять почту мультикоптерами. Об этом в интервью "Сельской газете" рассказал генеральный директор РУП "Белпочта" Владимир Матусевич, сообщает БЕЛТА.

"На выставке Tibo-2018 мы демонстрировали мультикоптер, который способен доставлять почту. Сейчас прорабатываем все законодательные и организационные аспекты практического применения таких аппаратов. Пока можно говорить о перспективе, точечных проектах", - отметил Владимир Матусевич.

Аппараты могут использоваться для доставки почты и печатных СМИ в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, а также для организации максимально быстрой доставки во время чрезвычайных, нештатных ситуаций. "Массовое использование их сегодня с экономической точки зрения необоснованно. В то же время, учитывая быстрое развитие новых форматов доставки, полагаю, что уже в среднесрочной перспективе у таких аппаратов найдется будущее", - добавил он.

"Белпочта" работает над сокращением времени доставки корреспонденции. "Мы обладаем всеми международными сертификатами качества в этой сфере. Это говорит о многом", - обратил внимание Владимир Матусевич.

По его словам, в настоящее время обычная доставка по республике не превышает двух-трех дней, а ускоренная между крупными городами находит адресата день в день.-0-

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Теги
Беларусь, выставка, почта, проект
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