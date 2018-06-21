21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси почти 85% молодежи проживает в городах. Об этом говорится в обзоре, подготовленном Национальным статистическим комитетом ко Дню молодежи, сообщает БЕЛТА.

Численность молодежи в республике на 1 января составляла 1921,1 тыс., в том числе 985,2 тыс. юношей и 935,9 тыс. девушек. В городе проживают 1628,2 тыс. (84,8%), на селе - 292,9 тыс. человек (15,2%). Больше всего молодых людей в Минске (492,2 тыс.), Гомельской (273,1 тыс.) и Брестской (267,3 тыс.) областях.

В общей численности работников организаций на начало 2018 года удельный вес молодежи составлял 21,9%. В сфере IT-технологий - каждый второй работник в возрасте до 31 года, в промышленности - каждый пятый. Среди строителей молодежь составляет 22,4% работающих, в сельском, лесном и рыбном хозяйстве - 18,3%. Также "молодежными" являются такие виды деятельности, как услуги по временному проживанию и питанию (доля молодежи среди работников - 38,8%), оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов (31,3%), финансовая и страховая деятельность (27,5%), творчество, спорт, развлечения и отдых (24,6%).

Значительная часть молодежи - это учащиеся и студенты. В Беларуси система среднего специального и высшего образования обеспечивает подготовку широкого круга специалистов, готовых эффективно работать в современном мире.

Что касается заключения браков, то среди молодежи женщины преимущественно создают семьи в возрасте 20-25 лет (57,7%), в то время как большая часть молодых мужчин - в возрасте 25-30 лет (60,3%). В 2017 году у молодых женщин родилось 66 тыс. детей, из них первенцы составили более половины (52,6%), рожденные вторыми - 35,8%, третьими - 9,1%, четвертыми и более - 2,5%. Подавляющее большинство детей (88,5%) родилось у молодых мам, состоящих в зарегистрированном браке, что свидетельствует о повышении престижа семьи среди молодежи.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, молодые люди являются активными пользователями интернета - в 2017 году доля пользователей среди людей в возрасте 14-30 лет составила 98,5%. Среди молодежи, проживающей в городах и поселках городского типа, интернетом пользуются 99,3%, среди сельской молодежи - 95,1%. Для большинства молодежи интернет необходим для поиска информации, просмотра и скачивания фильмов, прослушивания и скачивания музыки, общения в социальных сетях.

Ежегодно в последнее воскресенье июня Беларусь отмечает День молодежи. -0-