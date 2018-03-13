13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подвели итоги конкурса на лучшую почтовую марку, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".
Конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2017 года проходил с 29 января по 28 февраля. Было прислано 1 711 анкет. По результатам подсчета определены три лучших выпуска государственных знаков почтовой оплаты. На первом месте - почтовый блок "Геодезическая дуга Струве", на втором - "Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии. В тройку лучших вошел и почтовый блок "950 лет со времени первого письменного упоминания Минска".
РУП "Белпочта" подготовило 100 наборов филателистической продукции, которыми по итогам розыгрыша будут награждены участники опроса, назвавшие лучший выпуск.
В прошлый раз победителем конкурса стал почтовой блок "Пчеловодство в Беларуси". С этим же блоком Беларусь заняла 8-е место конкурса на звание самой красивой марки мира 2016 года "Большой приз выставки WIPA" в Австрии.-0-
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