13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подвели итоги конкурса на лучшую почтовую марку, сообщили БЕЛТА в РУП "Белпочта".

Конкурс-опрос на лучшую почтовую марку 2017 года проходил с 29 января по 28 февраля. Было прислано 1 711 анкет. По результатам подсчета определены три лучших выпуска государственных знаков почтовой оплаты. На первом месте - почтовый блок "Геодезическая дуга Струве", на втором - "Белорусская православная церковь. 1025-летие Полоцкой епархии. В тройку лучших вошел и почтовый блок "950 лет со времени первого письменного упоминания Минска".

2 место. Почтовый блок "Белорусская Православная Церковь. 1025-летие Полоцкой епархии" — 276 голосов. Художник Татьяна Дольская. Дизайн Евгении Бедоник.

РУП "Белпочта" подготовило 100 наборов филателистической продукции, которыми по итогам розыгрыша будут награждены участники опроса, назвавшие лучший выпуск.

В прошлый раз победителем конкурса стал почтовой блок "Пчеловодство в Беларуси". С этим же блоком Беларусь заняла 8-е место конкурса на звание самой красивой марки мира 2016 года "Большой приз выставки WIPA" в Австрии.-0-

3 место. Почтовый блок "950 лет со времени первого письменного упоминания Минска" — 125 голосов. Дизайн Татьяны Кузнецовой.