В Беларуси появится возможность купить "автогражданку" через интернет

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется представить возможность купить "автогражданку" через интернет. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил начальник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.
"Сегодня проводится работа по предоставлению возможности электронного страхования по самому массовому виду обязательного страхования - обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств. В ближайшем будущем владельцы транспортных средств смогут заключить договор внутреннего страхования через сайт страховой организации", - сказал Сергей Осенко.
Подтверждением заключения такого договора будет запись в базе данных Белорусского бюро по транспортному страхованию. Заключая договор в электронном виде, страхователь не обязан при управлении авто иметь его с собой в печатном виде. Проверить наличие договора в базе данных сможет сотрудник ГАИ.
*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-
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