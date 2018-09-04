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В Беларуси предлагают разрешить делать ЭКО парам, не зарегистрированным в браке

Общество 04.09.2018 | 19:07
Фото из архива
Фото из архива

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают разрешить парам, которые не зарегистрировали брак, проходить процедуру ЭКО. Об этом шла речь на круглом столе в Совете Республики, на котором обсуждались поправки в закон о вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас для образования эмбрионов при ЭКО могут использоваться половые клетки людей, состоящих в браке между собой, которые совместно обратились за применением экстракорпорального оплодотворения. Предлагается предоставить такую возможность парам, которые официально не зарегистрировали брак по тем или иным причинам. Директор одного из коммерческих центров Олег Тишкевич считает, что наличие или отсутствие брака не должно быть препятствием для оказания такой помощи. Он отметил, что лечение бесплодия обычными методами (консервативными и оперативными) для восстановления естественной фертильности не требует штампа в паспорте. В то время как лечение бесплодия с помощью ВРТ сейчас требует официального брака.

Этот вопрос вызвал бурное обсуждение. По мнению одних участников круглого стола, нельзя игнорировать существующие тенденции. В Беларуси есть пары, не состоящие в официальном браке и имеющие совместных детей. Они успешно реализуют свое право на материнство и отцовство.

Были и те, кто оказался против этого нововведения. "Что мешает людям, которые хотят детей и живут без официальной регистрации брака, его зарегистрировать? Именно институт брака и семьи защищает права женщины и ребенка", - отметила директор одного из частных центров Светлана Жуковская. Аргументируя свою позицию, она сослалась на некоторые нормативные правовые акты. В частности, в законе о правах ребенка говорится, что важнейшей политической, социальной и экономической задачей страны является всесторонняя гарантированная защита государством детства, семьи и материнства.

По мнению участников круглого стола, если парам в гражданском браке предоставят возможность делать ЭКО, необходимо достаточно серьезно проработать нормативную базу, чтобы обеспечить защиту рожденного ребенка и в последующем его имущественные права.

Что касается других поправок, разработчики законопроекта учли частные случаи, когда помочь бесплодной семье была готова близкая родственница одного из супругов, но не смогла этого сделать из-за возраста. В действующем законодательстве суррогатной матерью может быть женщина от 20 до 35 лет. Возрастные границы в таких случаях предлагается расширить до 49 лет включительно. Кроме того, в законопроекте допускается, что такая женщина может не быть замужем, но только в том случае, если у нее есть взрослые дети и нет несовершеннолетних.

В проекте закона предлагается также увеличить возрастной порог для доноров половых клеток: с 40 до 50 лет для мужчин и до 49 лет включительно - для женщин. При этом в первом случае речь идет как об анонимных, так и о неанонимных донорах. Во втором - только о неанонимных донорах из числа родственниц пациентки. Предложение об увеличении возрастного порога донора сперматозоидов поступило от ученых-генетиков. По их данным, до 50 лет возраст донора сперматозоидов никак не влияет на вероятность успешного зачатия.

Ежегодно в Беларуси проводится более 3 тыс. полных законченных циклов ВРТ. Частота наступления беременности - от 30 до 45%, что сопоставимо с показателями развитых европейских стран. По данным Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, Беларусь по эффективности ВРТ входит в первую пятерку европейских стран. За годы практики применения ВРТ в Беларуси родилось более 10 тыс. детей, зачатых с помощью этих технологий.-0-

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Теги
брак, законодательство, медицина, помощь, Совет Республики
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