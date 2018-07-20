В Беларуси пройдет национальный этап экологического конкурса фермеров Балтийского региона

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси впервые пройдет национальный этап международного конкурса "Экологически дружественный фермер Балтийского региона-2018" (Baltic Farmer of the Year Award), сообщили БЕЛТА в Центре экологических решений.

Конкурс традиционно проводит Всемирный фонд дикой природы (WWF). Его цель - популяризация передовых практик сельского хозяйства, поддержка фермеров и производителей, которые стараются снижать экологическую нагрузку. Белорусские сельхозпроизводства в этом году смогут поучаствовать впервые. Проведение конкурса в Беларуси инициировали Центр экологических решений и коалиция "Чистая Балтика" (Швеция).

"Не секрет, что сельское хозяйство является одним из основных источников загрязнения окружающей среды, в частности, водных ресурсов. Особенно распространено загрязнение воды удобрениями с содержанием азота и фосфора, что вызывает эвтрофикацию - "цветение" водоемов, включая само Балтийское море. Надеюсь, что проведение этого конкурса в Беларуси станет одним из шагов для продвижения и поддержки тех фермерских хозяйств, которые уделяют внимание экологическим вопросам в своей работе", - сказал директор Центра экологических решений Евгений Лобанов.

В состязании могут участвовать представители фермерских и других небольших сельскохозяйственных производств, которые находятся в зоне водосбора Балтийского моря в Беларуси (Гродненская, Витебская и часть Минской областей). Победитель конкурса получит приз в 1 тыс. евро. Заявки на конкурс принимаются до 26 августа.-0-