5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проводят клинические испытания новейших препаратов для лечения псориаза, сообщил журналистам главный дерматовенеролог Минздрава, главный научный сотрудник лаборатории реконструктивно-восстановительной хирургии РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н.Н. Александрова Александр Лукьянов, передает корреспондент БЕЛТА.

По межгосударственной программе заключен договор с одним из предприятий Российской Федерации на проведение клинических испытаний биологических препаратов для лечения этого заболевания.

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