В Беларуси разрабатывается профессиональный стандарт соцработника

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разрабатывается профессиональный стандарт социального работника, сообщила сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Ирина Костевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы приступили к разработке профессионального стандарта социального работника. Он определит, какими знаниями и навыками должен обладать соцработник, чтобы действительно оказывать качественные услуги и, самое главное, в полном объеме. Для нас самое важное - это человек с его нуждами и потребностями. Мы должны оказать ему помощь на необходимом уровне",- сказала Ирина Костевич.

По ее словам, социальная помощь на дому остается наиболее востребованной формой работы территориальных центров социального обслуживания населения. "Сегодня такую услугу в Беларуси получают более 90 тыс. нетрудоспособных пожилых людей и инвалидов I и II групп. В территориальных центрах работают более 20 тыс. человек, из них 68% - это социальные работники. Стоит задача внедрить в этом направлении комплексный подход. Потому что, кроме социальных услуг, люди нуждаются и в медицинской помощи. Сейчас этот механизм прорабатывается", - отметила министр.-0-