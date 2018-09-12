В Беларуси разрабатывают технологию лечения пациентов с болезнью Паркинсона стволовыми клетками

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые разрабатывают технологию лечения пациентов с болезнью Паркинсона с помощью мезенхимальных стволовых клеток, сообщил корреспонденту БЕЛТА докторант кафедры неврологии и нейрохирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования (БелМАПО) Александр Бойко.

Благодаря новой технологии пациенты смогут получать индивидуальное лечение с учетом особенностей развития болезни. Ученые из БелМАПО доказали, что заболевание, поражающее нервную систему, имеет не только дегенеративный характер. У некоторых пациентов встречаются нарушения иммунной системы, которые влияют на прогрессирование болезни, а также нарушения гемато-энцефалического барьера (механизм, предупреждающий попадание вредных веществ в мозг). Александр Бойко отметил, что терапия мезенхимальными стволовыми клетками показана только людям с быстро прогрессирующим типом заболевания, у которых есть эти нарушения.

По оценкам, технология может помочь 30-40% пациентов с болезнью Паркинсона. Это люди не только старших возрастных групп, но и довольно молодые. Болезнь может проявиться даже в 30-летнем возрасте.

Доклинический этап испытаний (на клеточных культурах и лабораторных животных) доказал эффективность терапии. В настоящее время завершается исследование по определению дозировки и путей доставки стволовых клеток в организм для получения максимального положительного результата. В 2019 году технологию планируют применить у пациентов на базе 5-й городской клинической больницы Минска.

По словам Александра Бойко, в мировой науке встречаются единичные исследования по применению стволовых клеток в лечении болезни Паркинсона с участием пациентов. Белорусские ученые будут первыми, кто применит новую технологию с доказанной эффективностью для широкого круга пациентов.

Разработкой занимаются сотрудники кафедры неврологии и нейрохирургии, отдела иммунологии и биомедицинских технологий БелМАПО, а также вивария научно-исследовательской лаборатории БелМАПО совместно с коллегами из Института физиологии НАН.-0-