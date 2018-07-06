В Беларуси разработают системы электронных виз и авторизации путешествий

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распоряжением премьер-министра от 4 июля 2018 года №193р создана рабочая группа для выработки предложений по организации в Беларуси систем электронных виз и авторизации путешествий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Возглавил рабочую группу заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.

Рабочей группе поручено сформировать требования к системам электронных виз и авторизации путешествий, определить заказчиков и координатора работ по разработке и внедрению систем, их стадии и этапы, объемы и источники финансирования, а также порядок нормативного правового регулирования функционирования систем.

При необходимости рабочей группе разрешено в установленном порядке привлекать к участию в работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных правительству.

Осуществлять организационное обеспечение деятельности рабочей группы будет Министерство иностранных дел.-0-