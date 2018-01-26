26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали автоматизированный комплекс для исследования живых клеток, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший научный сотрудник лаборатории синтеза и анализа микро- и наноразмерных материалов Института тепло- и массообмена НАН Михаил Долгих на выставке научно-технических достижений ко Дню белорусской науки.
"Мы разработали исследовательский комплекс для автоматизированной оценки состояния нано- и микроструктур живых клеток. Он сочетает в себе оптический и атомно-силовой микроскопы, систему обеспечения жизнедеятельности клеток. Обеспечивает оптическое увеличение в 300 раз. Этот комплекс не имеет аналогов в странах СНГ. Может использоваться не только для исследования живых клеток, но и в других случаях, когда требуется изучить нано- и микроструктуры. У нас есть заказ на такой комплекс от Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси", - сказал Михаил Долгих.
Республиканское собрание научной общественности прошло сегодня в Минске. Это мероприятие посвящено Дню белорусской науки. В честь праздника организована также выставка научно-технических достижений. Свои разработки представили организации НАН Беларуси, Министерства образования, МЧС, Министерства промышленности, концерна "Белнефтехим", Министерства связи и информатизации, Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Госстандарта, Государственного военно-промышленного комитета и другие.-0-
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