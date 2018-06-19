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В Беларуси разработали фармсубстанцию для лекарств на основе йода

Общество 19.06.2018 | 11:10
Фото из архива
Фото из архива

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разработали технологию получения фармацевтической субстанции для дальнейшего производства лекарственных средств на основе йода, сообщила корреспонденту БЕЛТА коммерческий директор ЗАО "БелАсептика" Мария Секач.

Речь идет о получении действующего вещества повидон-йод. Эта фармсубстанция входит в состав многих лекарственных средств дезинфицирующего и антисептического действия, которые выпускает не только "БелАсептика", но и другие белорусские фармпредприятия. На основе разработанной ЗАО технологии можно получить высокоэффективный конкурентоспособный продукт, что будет решать задачи импортозамещения: сейчас сырьевой компонент повидон-йод белорусские компании закупают у зарубежных поставщиков.

Разработка фармсубстанции находится на завершающем этапе. В ближайшее время будет выпущена промышленная партия.

ЗАО "БелАсептика" - крупнейший белорусский производитель антисептических, дезинфицирующих, моющих и чистящих средств для профессионального использования в организациях здравоохранения, ветеринарии, пищевой промышленности, в сфере коммунальных услуг. На предприятии налажено производство лекарственных средств (антисептики для кожи, экстракты и сборы из лекарственных трав) и изделий медицинского назначения (хирургическая вата, локтевые дозаторы для антисептиков, мыла).

Компания активно внедряет новые технологии и методы контроля качества, имеет аккредитованные научно-исследовательскую и контрольно-аналитическую лаборатории. Производство соответствует требованиям надлежащей производственной практики, что подтверждено сертификатами GMP, а это является самой высокой оценкой соответствия стандартам для фармацевтического предприятия. На производстве водно-спиртовых экстрактов и ароматических спиртов внедрена система управления безопасностью продукции НАССР.-0-

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Беларусь, лекарства
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