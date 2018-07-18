В Беларуси реализуют проект по социальной реабилитации с помощью собакотерапии

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получит международную техпомощь для реализации проекта по канистерапии (разновидность animal-терапии, лечение и реабилитация с помощью специально обученных собак). Соответствующий проект международной технической помощи одобрен постановлением Совмина от 18 июля 2018 года №542, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Проект предполагает социальную реабилитацию людей с ограниченными возможностями благодаря созданию условий и подготовке специалистов по канистерапии в трансграничном регионе. Координацию и контроль за реализацией проекта должен обеспечить Брестский облисполком.

Помимо этого постановлением одобрены еще 8 проектов техпомощи. Они касаются работы трансграничных центров для диалога культур Польша-Беларусь-Украина, социальной интеграции уязвимых детей посредством искусства в Литве и Беларуси, актуализации и восстановления европейского культурного ландшафта на литовско-белорусской границе, решения экологических вызовов и сохранения культурного наследия.

Министерству образования поручили координировать проекты по продвижению инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности студентов, а также по содействию сотрудничеству университет-предприятие и студенческому предпринимательству через СМАРТ-кафе.-0-