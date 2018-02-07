В Беларуси реализуют проект ПРООН/ГЭФ для выполнения Нагойского протокола

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект международной технической помощи по выполнению положений Нагойского протокола будет реализован в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут во время вводного семинара, посвященного данному проекту, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь активно участвует в реализации Конвенции о биологическом разнообразии и стремится к решению всех обозначенных в ней задач, среди которых - сохранение биоразнообразия, устойчивое использование его компонентов, доступ к генетическим ресурсам и совместное использование выгод от их применения. По первым двум вопросам в Беларуси работа ведется уже продолжительное время, но для реализации третьего, наиболее сложного компонента требуется разработка дополнительного правового механизма, - отметил Александр Корбут. - Нагойский протокол содействует реализации третьей цели Конвенции о биологическом разнообразии, обеспечению правовой определенности, повышению прозрачности как для поставщиков, так и для пользователей генетических ресурсов. Мы будем вместе реализовывать проект для выполнения положений Нагойского протокола в Беларуси, и я надеюсь, что сегодняшний семинар поможет нам в достижении наших целей".

Проект предусматривает анализ действующего законодательства в области сохранения генетических ресурсов и разработку механизмов, обеспечивающих доступ к генетическим ресурсам, а также правовое распределение выгод от их использования на принципах справедливости и равноправия. "Беларусь рассматривает этот проект в том числе как возможность придать импульс формированию в стране рынка генетических ресурсов и активизировать обмен опытом в данной сфере", - сказал замминистра.

Беларусь является стороной Конвенции о биологическом разнообразии с 1993 года, а в 2014-м страна присоединилась к Нагойскому протоколу. "Нагойский протокол подтверждает суверенные права государств на их природные ресурсы, а также признает важность генетических ресурсов для продовольственной безопасности, охраны здоровья, сохранения биоразнообразия и смягчения последствий изменения климата. Ученые Беларуси вносят весомый вклад в изучение биоразнообразия, уделяют большое внимание изучению и сохранению генетических ресурсов. В Беларуси создан Национальный банк генетических ресурсов растений. Он включает более 64 тыс. коллекционных образцов - это представители 1680 видов растений. Белорусские ученые придают большое значение вопросам ДНК-паспортизации сельскохозяйственных растений, сохранению генофонда леса", - рассказала директор Института генетики и цитологии НАН Беларуси Валентина Лемеш.

В Институте генетики и цитологии создан республиканский банк ДНК человека, животных, растений и микроорганизмов, который в 2016 году получил статус национального достояния. "В банке представлено более 12 тыс. образцов. Это ценные генетические ресурсы. Коллекции ежегодно пополняются, создаются новые", - добавила Валентина Лемеш.

Проект "Усиление людских ресурсов, правовых систем и институционального потенциала для реализации Нагойского протокола в Республике Беларусь" является частью глобального проекта для 24 стран и финансируется Глобальным экологическим фондом (ГЭФ). Исполнительное агентство проекта - ПРООН, организация-исполнитель - Институт генетики НАН Беларуси.

Нагойский протокол к Конвенции о биологическом разнообразии был принят 29 октября 2010 года и вступил в силу 12 октября 2014 года. Он является дополняющим протоколом к Конвенции о биологическом разнообразии ООН.-0-