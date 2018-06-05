5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2000 года из-за нарушений при эксплуатации маломерных судов погибли почти 1,2 тыс. человек, сообщил журналистам начальник Государственной инспекции по маломерным судам Министерства по чрезвычайным ситуациям Михаил Чешун, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в республике насчитывается около 330 тыс. маломерных судов. Соблюдение безопасности плавания маломерных судов во многом зависит от правосознания самих судовладельцев, выполнения всех установленных правил. По статистике, с 2000 года в стране погиб 1191 человек в результате нарушений таких правил, из них 39 детей", - сказал Михаил Чешун.

В качестве примера начальник госинспекции привел случай, который произошел в 2013 году на озере Белое в Житковичском районе. Перевернулась моторная лодка, в которой катались десять человек, и пятеро из них утонули.

Михаил Чешун обратил внимание на недопустимость купания в несанкционированных местах. Здесь высока вероятность гибели. Один из последних случаев произошел на реке Березина: купальщик вынырнул из воды, ударился о корпус гидроцикла и утонул.

В целом гибель граждан при эксплуатации маломерных судов уменьшается. Если в 2000 году в стране насчитывалось около 4 тыс. судов, а гибель составила 126 человек, то в 2017-м погибли 9 человек.

В Правилах пользования маломерными судами обозначено, что все судоводители и находящиеся на них граждане обязательно во время движения должны находиться в застегнутых спасательных жилетах.-0-