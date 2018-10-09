В Беларуси с 2010 года почти вдвое уменьшилось число детей, чьи родители лишены родительских прав

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 2010 года почти в два раза уменьшилось количество детей, родители которых лишены родительских прав. Об этом сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова на пресс-конференции, приуроченной ко Дню матери, передает корреспондент БЕЛТА.

Елена Симакова уточнила, что в 2010 году эта цифра составляла 2683 ребенка, по итогам 2017 года - около 1400.

Воспитание в семье не может быть полноценно заменено никаким другим. "Поэтому акцент в политике нашей страны делается на семью полную, с двумя и более детьми, где ребенок растет полноценным членом общества. Одна из задач органов образования, охраны детства - защита права ребенка на воспитание в семье, - подчеркнула представитель Минобразования. - К сожалению, много детей, которые утрачивают попечение родителей по социальным причинам. Для таких ребят функционирует сеть замещающих семей. Но хочется надеяться, что благодаря проводимой государством политике создаются возможности для воспитания детей именно в родных семьях".

Основной причиной лишения родительских прав Елена Симакова назвала алкоголизацию родителей. "Других причин, которые бы так глобально влияли на возможность детей воспитываться в семье, как правило, нет. Есть еще, конечно, случаи, когда кто-то из родителей или оба совершают преступления", - добавила она. Специалист рассказала, что бывают случаи, когда суд при рассмотрении дела о лишении родительских прав становится на сторону родителей, давая им еще один шанс на исправление.

В преддверии Дня матери Елена Симакова отметила огромную роль женщин, которые помимо воспитания родных детей дарят равнозначные внимание и заботу детям, утратившим попечение собственных родителей. Родителей-воспитателей детского дома семейного типа в Беларуси насчитывается 283. Каждая из этих женщин выпускает в жизнь десять и более детей (одновременно в доме могут воспитываться до десяти ребят, когда они покидают его стены, под крыло мамы-воспитателя попадают новые).-0-