В Беларуси с 2016 года ограничен доступ к 160 анархистским и неофашистским медиасообществам

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси благодаря скоординированным профилактическим мерам с 2016 года ограничен доступ к 160 анархистским и неофашистским медиасообществам. Об этом сообщил сегодня министр иностранных дел Владимир Макей на открытии международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", передает корреспондент БЕЛТА.

"Интернет и социальные платформы открывают террористам новые, по сути, неограниченные возможности для экстремистской пропаганды, вербовки сторонников и координации их преступной деятельности, - рассказал Владимир Макей. - С 2016 года благодаря скоординированным профилактическим мерам, в том числе блокировке деструктивного информационного контента, пресечен либо ограничен доступ к 160 медиасообществам анархистских и неофашистских структур, 100 отдельным информационным и аудиовизуальным материалам, 10 сайтам".

По словам руководителя МИД, полученные из интернета знания привели к быстрой и неконтролируемой радикализации религиозных взглядов отдельных белорусских граждан. "В общей сложности в Беларуси выявлено около ста неофитов", - сообщил он.

Владимир Макей привел ситуацию, которая произошла в 2016 году. Один из таких неофитов был задержан в Беларуси и привлечен к уголовной ответственности за подготовку к совершению акта терроризма. Под влиянием радикальных сайтов белорусский гражданин изучил соответствующие инструкции и приступил к изготовлению самодельного взрывного устройства из общедоступных компонентов.

В профилактических целях в Беларуси также активизирована работа по выявлению потенциальных террористов среди лиц, подверженных деструктивной пропаганде в интернете, но пока не имеющих непосредственного контакта с вербовщиками международных террористических организаций. Кроме того, проводится работа по локализации деятельности неофашистских группирований и анархистских ячеек, направленной на пополнение рядов экстремистов с помощью продвижения в интернете своих идеологий.

Так, в 2015 году была пресечена деятельность членов международного ультраправого неонацистского группирования "Мизантропик Дивижн".-0-