В Беларуси с 25 августа водителей будут штрафовать за невключенный днем свет фар

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети" пройдет в Беларуси с 25 августа по 5 сентября. Такая информация размещена на сайте Министерства внутренних дел, сообщает БЕЛТА.

В эти дни транспортные средства должны в светлое время суток передвигаться с включенным ближним светом фар. За несоблюдение этого требования водителей ждет штраф до двух базовых величин (1 БВ составляет Br24,5).

Спецмероприятие проводится в связи с окончанием летних каникул и началом учебного года в целях профилактики и предупреждения дорожных происшествий с участием детей.

Усилия по обеспечению безопасности детей объединят сотрудники милиции общественной безопасности, педагоги и родители. С 1 по 7 сентября во всех учреждениях общего среднего образования будет организована Неделя безопасности дорожного движения. Сотрудники органов внутренних дел примут участие в торжественных линейках, посвященных началу учебного года, проведут классные часы. Запланированы профилактические мероприятия для детей и подростков. Конкурсы, викторины, кино- и видеолектории, спортивно-обучающие занятия призваны напомнить детям о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на дороге.

На родительских собраниях и во время встреч в трудовых коллективах милиционеры разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах безопасной перевозки несовершеннолетних и ответственности за нарушения ПДД. С этой целью 31 августа по всей стране пройдет Единый день безопасности дорожного движения под девизом "В новый учебный год - безопасных всем дорог!".

Сотрудники милиции будут дежурить вблизи школ и в местах интенсивного движения детей-пешеходов. Наряды ДПС проконтролируют соблюдение правил безопасной перевозки детей, остановки и стоянки транспортных средств, будут пресекать нарушения и со стороны пешеходов, подающих плохой пример маленьким участникам дорожного движения.

Новшеством этого года станут мобильные датчики контроля скорости на участках автомобильных дорог и магистральных улиц вблизи учреждений образования.

ГАИ напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасной перевозки несовершеннолетних. Ребенок в автомобиле должен находиться в специальном удерживающем устройстве, которое соответствует его весу и росту. Автокресло или бустер необходимо правильно установить и закрепить в автомобиле. Дети старше 12 лет должны быть пристегнуты стандартными ремнями безопасности.

С начала года на белорусских дорогах погибли 17 и получили травмы 250 несовершеннолетних.-0-