В Беларуси усовершенствуют методологию прогнозирования научно-технического прогресса

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси совместно с органами государственного управления, курирующими соответствующие отрасли экономики, до 27 июля подготовит предложения по совершенствованию методологии комплексного прогнозирования научно-технического прогресса на 2021-2025 годы и на период до 2040 года. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ по итогам заседания коллегии ведомства.

Предложения министерств и ведомств, других заинтересованных планируется рассмотреть на совещании межведомственной рабочей группы по разработке комплексного прогнозирования научно-технического прогресса, которое состоится в начале августа.

Кроме того, на заседании коллегии ГКНТ обсуждались стратегические приоритеты развития системы интеллектуальной собственности в Беларуси, в том числе в разрезе изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества, вопросы совершенствования законодательства в области охраны товарных знаков.-0-