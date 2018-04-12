12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси устанавливается запрет на лов судака с 15 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственной инспекции охраны животного и растительного мира.

Запрет вводится с целью сохранения популяции судака и создания благоприятных условий для его размножения и продлится по 30 мая.

"В случае непреднамеренного вылова судака, рыбу необходимо отпустить. За незаконный лов судака в этот период предусмотрена ответственность по ч.1 ст.15.35 КоАП РБ (добыча рыбы или других водных животных в запретные время или сроки) с наложением штрафа от 20 до 50 базовых величин (базовая величина - Br24,5), возможна также конфискация орудий лова", - отметили в пресс-службе.

За каждую особь судака, пойманную во время запрета, придется возместить причиненный вред по тройной таксе - 18 базовых величин. Если общая сумма вреда составит более 100 базовых величин, может быть возбуждено уголовное дело. Нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии до 1 км от береговой линии с рыбой, лов которой запрещен, без документов, подтверждающих законность владения рыбой, квалифицируется по ч.2 ст.15.35 КоАП РБ и влечет наложение штрафа от 5 до 30 базовых величин.-0-