В Беларуси увеличены объемы кредитования жилищного строительства

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 20 июня 2018 года №465 увеличены объемы кредитования жилищного строительства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Соответствующие изменения и дополнения внесены в постановление правительства от 30 декабря 2017 года №1051 "О мерах по выполнению заданий на 2018 год по строительству жилых домов, объемах ввода в эксплуатацию и финансирования строительства жилья и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2019 году".

Объемы увеличены с учетом дополнительно изысканных Br66 млн (кредитные ресурсы ОАО "БПС-Сбербанк" - Br45 млн и ОАО "Белинвестбанк" - Br21 млн). Их предусмотрено направить в соответствии с указом Президента от 4 июля 2017 года №240 на строительство задельных жилых домов в Брестской, Витебской, Гомельской и Могилевской областях.

Также увеличены объемы льготных кредитов, выдаваемых по указу Президента от 6 января 2012 года №13: для Могилевской области - на Br6,77 млн для направления на строительство жилых домов в юго-восточном регионе, для Минска - на Br4 млн.

Таким образом, объем кредитных ресурсов, выдаваемых на условиях указа №240, увеличится до Br592 млн, льготных кредитов - до Br96,44 млн. Общий объем кредитных ресурсов увеличится от Br645,83 до Br722,6 млн.

Кроме того, постановлением предусмотрено увеличение задания по вводу жилья для военнослужащих в соответствии с потребностью по Брестской области, уточнены определения предельных нормативов стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, применяемых для расчета величины господдержки.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.-0-