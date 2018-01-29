В Беларуси в 2018 году откроется 17 детсадов

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году откроется 17 детских садов, сообщил министр образования Игорь Карпенко на итоговом заседании коллегии Министерства образования, передает корреспондент БЕЛТА.
"В прошлом году дополнительно были введены в эксплуатацию 13 детских садов на 2,5 тыс. мест. На этот год запланировано открытие 17 детских садов более чем на 3 тыс. мест", - сказал Игорь Карпенко.
В республике работает более 3,8 тыс. учреждений, в которых получают дошкольное образование около 430 тыс. воспитанников. Все дети 5-летнего возраста проходят подготовку к обучению в начальной школе. "Вместе с тем не решены до конца вопросы шаговой доступности детских садов в районах новостроек крупных городов. Этому вопросу должны уделить особое внимание местные органы власти", - отметил министр.-0-
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