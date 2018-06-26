26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2019 году планируют построить 4,5 млн кв.м жилья, сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный перед началом заседания Президиума Совета Министров, на котором обсуждалась стратегия развития строительной отрасли на 2018-2030 годы, передает корреспондент БЕЛТА.

"Строить будем больше. Уже рассматривая перспективу, если брать жилищное строительство, в ближайшее время - это следующий год - как минимум 4,5 млн "квадратов", 2020 год - 5 млн кв.м, и дальше от 6 млн кв.м в год и выше, в зависимости от потребности и возможностей экономики", - рассказал министр.

При этом, по мнению Анатолия Черного, господдержка должна составлять четверть от планируемого строительства жилья в год. "За счет чего? Сегодня нормально заработал указ №240, который позволяет кредитовать нуждающихся, заканчивается работа над указом по жилищно-строительным сбережениям, Минэкономики завершает работу по ипотеке. Это те рычаги, которые позволят увеличить число граждан, имеющих доступ к строительству жилья. Для нуждающихся стоимость "квадрата" будем держать в рамках среднемесячной заработной платы", - подчеркнул министр. Он напомнил, что такая стоимость квадратного метра удерживалась в 2017 году и удерживается в течение текущего года.

Министр сообщил, что проект стратегии развития строительной отрасли на 2018-2030 годы был разработан совместно с заинтересованными госорганами. "Задача стратегии - установление четких, однозначных проектов развития отрасли и повышения ее эффективности, а также определение точек роста. Проект стратегии направлен на инновационное развитие, определены драйверы развития отрасли: информатизация, адаптация массового продукта под запросы конкретного потребителя, интеграция строительных и промышленных организаций в крупные многопрофильные холдинги, которые будут выполнять строительно-монтажные работы во всех сегментах рынка на объектах любой сложности внутри страны и на внешних рынках", - подчеркнул он.

Анатолий Черный отметил, что среди точек роста отрасли - развитие таких видов строительства, как гражданское строительство (в том числе в сегменте реконструкции промышленных объектов), транспортное строительство (в том числе в рамках проекта "Один пояс и один путь" с участием китайского капитала), возведение и реконструкция мелиоративных объектов, ежегодное увеличение объемов капремонта до 3% от эксплуатируемой площади жилого фонда, рост объемов реконструкции и модернизации объектов инженерных коммуникаций и инфраструктуры с привлечением кредитов международных организаций. "Для эффективной реализации задач в проекте определены четыре ключевые цели: повышение инвестиционной привлекательности строительства, повышение эффективности предприятий стройкомплекса и их выхода на конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках, развитие кадрового потенциала, совершенствование системы госуправления отраслью", - констатировал он.-0-