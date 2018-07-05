5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в День Независимости родился 181 ребенок, больше всего малышей появилось на свет в Минской области - 35, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по акушерству и гинекологии РНПЦ "Мать и дитя" Светлана Нагибович.

По ее словам, по всей стране - начиная от центральных районных больниц и заканчивая головным учреждением - созданы условия для благоприятного, безопасного и комфортного материнства. Среди прочих возможностей - партнерские роды, когда во время этого процесса может присутствовать будущий отец, бабушка, сестра или другой человек, которому женщина доверяет.

Для мам, которые родили в День Независимости, сегодня республиканское общественное объединение "Белая Русь" проводит акцию "Белая Русь - с любовью к детям". В каждом регионе страны члены правительства, парламентарии, главы администраций районов, руководство организационных структур "Белой Руси" поздравляют и вручают подарки молодым мамам. Поздравляя матерей в РНПЦ "Мать и дитя", председатель объединения Геннадий Давыдько отметил: "Родить в День Независимости - счастливое совпадение. Эти дети будут отмечать свой день рождения вместе с главным праздником страны. Я надеюсь, что из них вырастут настоящие патриоты, члены "Белой Руси" в будущем".

Председатель РОО "Белая Русь" Геннадий Давыдько поздравляет мам, родивших в День Независимости

"Здорово, что моя Екатерина родилась именно в этот день, потому что он особенный и очень значимый для республики, - отметила Ольга Шклянник, которая уже второй раз стала мамой. - Очень хочется, чтобы наши детки росли такими же независимыми и счастливыми. Эмоции, которые я испытываю, словами очень сложно описать. Это счастье". По словам женщины, социальная направленность государства - большое благо для его жителей, в Беларуси умеют поддерживать людей не только при каких-то глобальных проблемах, но и в маленьких житейских радостях.

Во время акции в РНПЦ "Мать и дитя"

У Анастасии Корзюк 3 июля родился мальчик Михаил. "Я очень ждала малыша, это долгожданный ребенок. За последние пять лет в нашей семье появилось трое детей, и все они были рождены в этом центре. Здесь обволакивают любовью, заботой и помогают маленьким белорусам появляться на свет. В центре работают профессионалы. Здесь созданы комфортные условия, чтобы женщины рожали, чтобы мамы были счастливы, а детки здоровы", - сказала она. Женщина очень счастлива, что ее дети родились в Беларуси - стране, в которой хочется жить, рожать и воспитывать детей.-0-

Фото Максима Гучека