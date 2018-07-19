19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в I полугодии выпало 76% климатической нормы осадков. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии 2018 года на всей территории Беларуси ощущался недобор осадков. В среднем по стране выпало 223 мм, что составляет 76% от климатической нормы", - сказала Наталья Клевец.

/Будет дополнено/.-0-