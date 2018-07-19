19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в I полугодии выпало 76% климатической нормы осадков. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции начальник сектора методического обеспечения гидрометеорологических прогнозов службы методического обеспечения гидрометеорологических наблюдений, изучения климата и фонда данных Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Наталья Клевец, передает корреспондент БЕЛТА.
"В первом полугодии 2018 года на всей территории Беларуси ощущался недобор осадков. В среднем по стране выпало 223 мм, что составляет 76% от климатической нормы", - сказала Наталья Клевец.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.312 BYN
|2.312 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9886 BYN
|1.992 BYN
|1.996 BYN
|RUB
|3.1609 BYN
|3.142 BYN
|3.16 BYN