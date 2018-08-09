9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные жара спадет и пройдут кратковременные дожди, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Благодаря антициклону последний день рабочей недели 10 августа будет жарким и в основном без осадков. Температура воздуха ночью составит от плюс 11 градусов по востоку до плюс 19 по западу страны, днем будет 25-30 тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до 32 градусов.
В предстоящие выходные атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы, обусловит кратковременные дожди и ненадолго ослабит жару, констатировали в Белгидромете.
В субботу, 11 августа, ночью в западных, а днем и в центральных районах республики пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Местами прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла, днем в основном плюс 25-31, лишь по северо-западу страны она поднимется не выше 19-24 градусов тепла.
В воскресенье, 12 августа, ночью под влиянием фронтального раздела на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди различной интенсивности. Днем в отдельных районах также не обойдется без кратковременных дождей. Местами прогремят грозы, днем в отдельных районах - с порывистым ветром. Температура воздуха ночью составит 12-18 градусов тепла, днем плюс 20-27.
В начале следующей недели территория Беларуси вновь окажется под влиянием антициклона, дожди маловероятны, а температурный фон начнет повышаться.
В понедельник, 13 августа, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 10-17 тепла, днем плюс 22-28, по юго-западу страны воздух прогреется до 30 градусов.
Во вторник, 14 августа, прогнозируется преимущественно без осадков, лишь утром и днем в западных районах республики возможны кратковременные дожди, местами грозы. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман. Температура воздуха ночью составит 12-19 градусов тепла, днем плюс 27-32.
"Вода в реках и водоемах Беларуси уже хорошо прогрелась, температура воды в основном составляет плюс 21-24, на реке Припять вода прогрелась до 24-26 градусов. Кроме того, в связи с жаркой и сухой погодой установилась высокая пожароопасность лесов, будьте осторожны с огнем", - проинформировали в Белгидромете.-0-
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