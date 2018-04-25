25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси внесены изменения в порядок изъятия водительского удостоверения. Соответствующее постановление Министерства внутренних дел от 9 апреля 2018 года №11 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, если водительское удостоверение не было изъято и лицо, в отношении которого вынесено постановление о лишении права управления транспортными средствами, уклоняется от его сдачи, сотрудники ГАИ проставляют отметку "Водительское удостоверение не сдано" в базе данных автоматизированной информационной системы "ГАИ-Центр", удаленный доступ к которой предоставляется должностным лицам органов внутренних дел.

В случае управления гражданином транспортным средством и передачи для проверки в установленном порядке водительского удостоверения, которое подлежит изъятию, сотрудник ГАИ оформляет его изъятие в соответствии с положениями части 3 статьи 8.9 Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. В иных случаях составляется акт изъятия.

В акте указываются дата и место его составления, наименование органа, должность, фамилия, собственное имя и отчество должностного лица, составившего акт, серия и номер водительского удостоверения, основания, послужившие поводом к его изъятию. Акт составляется в двух экземплярах, первый экземпляр которого остается у должностного лица, принявшего решение об изъятии водительского удостоверения, второй экземпляр предназначен для гражданина, у которого изымается удостоверение.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования. -0-