В Беларуси внесены изменения в порядок расследования несчастных случаев на производстве

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси изменен порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты, комментируя постановление Совета Министров №286 от 13 апреля 2018 года.

Документ, который опубликован сегодня на Национальном правовом интернет-портале, вносит дополнения в постановления Совета Министров от 15 января 2004 года №30 и от 30 июня 2014 года №637. При его подготовке учтены нововведения в законодательстве, сложившаяся практика расследований несчастных случаев, возникающие разногласия.

В частности, установлено, что несчастные случаи, происшедшие с работниками - гражданами Беларуси при следовании к месту служебной командировки и обратно по территории государств - участников СНГ, подлежат расследованию в соответствии с законодательством Беларуси. Соглашением о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с работниками при нахождении их вне государства проживания, подписанным главами правительств стран Содружества Независимых Государств в 1994 году, этот вопрос не урегулирован.

Кроме того, уточнены особенности проведения расследования несчастного случая, когда страхователем работающего является физическое лицо. Определены обязанности организации, не являющейся страхователем потерпевшего, на территории которой произошел несчастный случай.

Значительная часть несчастных случаев происходит на территории организаций, не являющихся страхователем потерпевшего, куда он был направлен для выполнения задания страхователя. В подобной ситуации большинство действий расследования проводится непосредственно на территории такой организации: обследование состояния условий и охраны труда на месте происшествия несчастного случая, фотографирование места происшествия, поврежденного объекта, составление схем, эскизов, опрос потерпевших (по возможности), свидетелей, должностных и иных лиц, изучение необходимых документов.

"Ранее были регламентированы только обязанности страхователя по обеспечению проведения расследования несчастного случая. В действующей редакции установлены аналогичные со страхователем обязанности и для организации, на территории которой произошел несчастный случай", - пояснили в Минтруда.

Постановлением расширен круг лиц, имеющих право принимать участие в расследовании несчастного случая или профессионального заболевания в случае гибели потерпевшего, знакомиться с документами расследования, а также получать копии этих документов, за счет включения в него супруга (супруги) погибшей (погибшего).

Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний дополнены пунктом, определяющим порядок оформления результатов расследования несчастных случаев, которые не подпадают под действие документа. Изменены сроки проведения специальных расследований несчастных случаев и оформления их результатов. Установлены обстоятельства, при которых возможно делегировать страхователю право самостоятельного проведения расследования группового несчастного случая (ранее это допускалось только в отношении несчастных случаев, приведших к тяжелой производственной травме, либо со смертельным исходом). Конкретизирован порядок назначения экспертиз при проведении специальных расследований.

Также в документе установлен одногодичный срок на обжалование заключения государственного инспектора труда о несчастном случае во внесудебном порядке (у вышестоящих должностных лиц), тогда как ранее этот срок составлял три года.

Внесены изменения и в порядок установления профессионального характера хронических заболеваний. Закреплена норма, что заключение медико-экспертной комиссии (МЭК) может быть обжаловано пациентом (лицом, представляющим его интересы), страхователем и страховщиком только в суде.

Постановление Совета Министров вступило в силу с 19 апреля. Подробный комментарий размещен на сайте Министерства труда и социальной защиты.-0-