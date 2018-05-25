В Беларуси возродили старый пломбир без "Е" - он хранится всего 5 месяцев и в нем меньше воздуха

В Беларуси возродили мороженое без Е-добавок. Лимитированную партию пломбира по рецепту 1938 года выпустили на фабрике бренда "Белы Полюс". Именно здесь 80 лет назад впервые запустили массовое производство пломбира. Попробовать "экологичный" продукт белорусы смогут в начале июня - фабрика произвела 500 000 пачек мороженого "Белы полюс 1938". Новое-старое мороженое по вкусу - классический пломбир, но оно тяжелее, в нем больше сливок и заметно меньше "воздуха", вместо моно- и диглицеридов жирных кислот используется мука, а срок годности из-за рецептуры - в два раза меньше обычного. Попробовать вафельный стаканчик и эскимо по восстановленному рецепту 80-летней давности можно будет только в этом юбилейном сезоне.

На этикетке пломбира "Белы полюс 1938" ингредиенты, которые есть у каждого на кухне. Их всего 8 - это свежие сливки, сгущенное и сухое молоко, масло, мука, вода, сахар, ванилин. Но мороженщики отмечают, что приготовить пломбир в домашних условиях не получится. На производстве смесь проходит стадию фризерования, когда продукт замораживают и насыщают воздушными пузырьками.

В современном пломбире, множество видов которого представлено на рынке, в качестве стабилизатора используют пять добавок - Е407, E410, Е412, Е466 и Е471 - все вместе или в различных комбинациях. В "Белым полюсе 1938" от них отказались, эту функцию выполняет пшеничная мука.

Отсюда и другие особенности мороженого. Так, стаканчик "Белага Полюса 1938" весит 90 г, а пломбир с Е-добавками такого же объема - 70 г. Такая разница в весе появляется за счет муки, которая делает структуру пломбира менее пористой и оставляет в мороженом меньше воздуха.

Чтобы выпустить партию без "Е", оснащенной современным оборудованием фабрике пришлось рискнуть и воспроизвести технологию 30-х годов. Даже глазурь для эскимо здесь производят сами по историческому рецепту - масло, какао и сахар и больше никаких лишних ингредиентов.

"Белы полюс 1938", произведенный в мае, нужно обязательно успеть съесть до сентября. В то время как обычное современное мороженое с Е-добавками в замороженном виде может лежать в холодильнике супермаркета 1 год и больше.

- "Белы Полюс" - это национальный пломбир, который говорит по-белорусски. Это не случайно, поскольку он хранит историю всех 80 лет производства мороженого. Он сделан специально для белорусов и будет продаваться только в нашей стране, - рассказывает Максим Журович, заместитель директора по маркетингу бренда "Белы Полюс". - Выпуская юбилейный пломбир, мы хотели напомнить каждому об истории нашей страны, которая складывается не только из громких событий, но и из простых вещей, близких каждому. Мы гордимся, что уже 8 десятилетий делаем белорусов счастливее.