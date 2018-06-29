29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выписано уже около 7 млн электронных рецептов, сообщил заместитель министра здравоохранения Вячеслав Шило, отвечая на вопросы депутатов на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил Вячеслав Шило, обеспечить 100-процентный переход на выписку электронных рецептов планируется до 2020 года. Это масштабная и достаточно затратная работа. Для достижения цели необходимо объединить все учреждения системы здравоохранения и параллельно решать законодательные вопросы

Запланирован также проект по созданию личного кабинета пациента и электронной амбулаторной карты.

Кроме того, намечена закупка КТ и МРТ для оснащения крупных межрайонных центров.-0-