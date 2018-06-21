В Беларуси за счет средств КНР в этом году построят 22 дома социального жилья

21 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Могилеве дан официальный старт второму этапу материально-технической помощи правительства КНР Республике Беларусь. Церемония прошла в микрорайоне Казимировка, где начато строительство 100-квартирного жилого дома, передает корреспондент БЕЛТА.

В рамках достигнутых договоренностей между главами государств Беларуси и Китая продолжается реализация проекта по строительству социального жилья за счет материально-технической помощи правительства КНР. Во время реализации первого этапа в 2016-2017 годах в Беларуси построено 16 жилых домов, социальные квартиры получили более 1400 семей. В этом году, в ходе второго этапа, предполагается строительство 22 жилых домов, в том числе трех - в Могилевской области. Более 1800 семей белорусов, имеющих право на социальное жилье и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получат квартиры. При этом китайская сторона берет на себя все расходы по строительству, а управляющая проектом компания осуществляет внешний надзор и управление финансированием.

"Опыт работы совместно с китайскими коллегами по возведению социального жилья заложил дополнительные предпосылки для углубления всестороннего стратегического партнерства Беларуси и Китая", - подчеркнула начальник отдела жилищного строительства управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Екатерина Усенкова. Она выразила благодарность китайским партнерам за совместную работу и успешную реализацию проекта.

В свою очередь первый секретарь советника по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Чэн Юйцинь отметил, что благодаря совместным усилиям за последние годы реализован ряд важных проектов с использованием средств материально-технической помощи правительства КНР. В их числе строительство социального жилья (первый этап), терапевтического корпуса Минской центральной районной больницы, системы электрификации индустриального парка "Великий камень" и других. "Это придало новый импульс развитию сотрудничества и экономических отношений между Республикой Беларусь и Китаем, содействовало укреплению дружбы между нашими народами, - сказал Чэн Юйцинь. - У нас огромный потенциал для развития двусторонних взаимоотношений, это подтверждается проектами, которые мы планируем совместно реализовать в ближайшем будущем. Такое динамичное развитие сотрудничества символизирует наше стратегическое партнерство. Я надеюсь, что и в дальнейшем мы найдем взаимопонимание и поддержку в реализации самых различных инициатив, что позволит нам качественно выполнять задачи, возложенные на нас главами государств Беларуси и Китая".

В рамках второго этапа строительства социального жилья в Могилевской области возведут два многоквартирных дома в Могилеве на 100 и 120 квартир и один в Кричеве на 60 квартир. Во время реализации первого этапа материально-технической помощи правительства КНР Республике Беларусь в регионе социальные дома появились в Могилеве, Бобруйске и Осиповичах, новоселье в них справили более 300 семей.-0-