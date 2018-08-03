3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусские школы 1 сентября придут более 100 тыс. первоклассников. Совещание по подготовке учреждений образования к началу 2018/2019 учебного года провел заместитель премьер-министра Василий Жарко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

В 2018/2019 учебном году в стране будет работать около 8 тыс. учреждений образования, в которых будут обучаться около 2 млн воспитанников, учащихся, студентов и слушателей.

На совещании в правительстве рассматривалась подготовка к началу нового учебного года учреждений всех уровней: дошкольного, общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования.

Руководителям госорганов поставлены задачи по укреплению материально-технической базы учреждений, завершению ремонтов, покупке оборудования и инвентаря, модернизации пищеблоков, укомплектованию педагогическими кадрами, изданию учебников и пособий. Обращено внимание на подготовку общежитий учреждений образования.

Василий Жарко отметил, что подготовка должна завершиться своевременно и к 1 сентября в каждом учреждении образования должны быть созданы безопасные и комфортные условия для учащихся.

На совещании особое внимание уделено организации питания, обеспечению безопасности учащихся в учреждениях образования, оказанию поддержки в подготовке к школе детям из малообеспеченных семей, организации школьных базаров, доступности и разнообразию одежды для школьников.-0-