5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На педагогические специальности поступает четверть выпускников профильных классов. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил ректор Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка Александр Жук.

В созданных несколько лет назад педагогических классах уже состоялось два выпуска. "Ежегодно мы анкетируем учащихся педклассов. Мы видим, что немногим более половины из них принимают твердое решение пойти по учительской стезе, около 30% учащихся, как правило, до последнего не уверены, пойдут ли они в педагоги. Всего на педспециальности поступили более 400 выпускников профильных классов. Это 25% от всего выпуска (их было более 2,1 тыс. человек). Это очень хорошая цифра с точки зрения социологии, закона нормального распределения", - сказал Александр Жук.

"Готовиться к учительству могут многие, но требования к поступлению в вуз достаточно жесткие. Чтобы получить льготу при поступлении на педспециальности надо учиться на 7-10 баллов, надо иметь рекомендацию педагогического совета. Как показывает практика, меньше половины выпускников педклассов получают эти рекомендации. Педагогические советы школ ответственно к этому подходят: либо ученик не выдерживает требований по успеваемости, либо не обладает необходимыми качествами. Ведь тот, кто хорошо учится, не обязательно будет хорошим педагогом в будущем, для этого требуются очень важные личностные качества. Кроме того, учащийся должен подготовить к поступлению портфолио с результатами двухлетних наработок, чтобы мы видели, что он попробовал себя в качестве будущего учителя", - подчеркнул он.

"Многие поступили в другие университеты, среди которых и медицинские, ведь полученные в педклассе навыки помогают будущему врачу работать с пациентом прежде всего как с личностью. Да и в любой другой сфере уметь контактировать, избегать конфликтов, понимать психологию другого человека - это очень важно", - добавил ректор.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-