В БГУИР на IT-специальности проходной балл составил более 365

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно предварительной статистике, в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники на IT-специальности и специальности экономического профиля проходной балл составил более 365 пунктов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"По-прежнему в топе самых востребованных специальностей у абитуриентов остаются IT-специальности и специальности экономического профиля. Среди них "экономика электронного бизнеса", "электронный маркетинг", "информатика и технологии программирования", "программное обеспечение информационных технологий", "информационные системы и технологии (в игровой индустрии)". Проходной балл на эти специальности составил свыше 365", - проинформировали в БГУИР.

Вырос средний балл абитуриентов, которые подали документы на участие в конкурсе на бюджетные места. Он составил 338 пунктов, в 2017 году был равен 332.

Всего на бюджет в вуз было подано 1 881 заявление при плане приема в 1 265 мест. На поступление вне конкурса документы подали 23 человека, из них один лауреат специального фонда Президента Беларуси и 22 победителя олимпиад различного уровня.

Зачисление на бюджет пройдет 26 июля.-0-