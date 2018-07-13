В ЕАЭС создадут систему для обмена информацией об опасной продукции

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии началась работа по созданию системы, которая позволит странам Евразийского экономического союза и ЕЭК оперативно обмениваться информацией о мерах, принятых для предупреждения или ограничения реализации или использования продукции, представляющей серьезный риск для здоровья и безопасности потребителей. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

Таким образом, опасная продукция, то есть не соответствующая требованиям технических регламентов ЕАЭС, выявленная на рынке той или иной страны союза, будет изыматься из обращения на всей территории ЕАЭС.

Система будет создана в рамках интегрированной информационной системы ЕАЭС. Ее участники также смогут сообщать о результатах мероприятий государственного контроля (надзора); мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений соблюдения требований безопасности технических регламентов ЕАЭС; случаях реализации продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям техрегламентов ЕАЭС, без документов об оценке соответствия или сведений о них и т.п.

Создание системы предусмотрено в разработанном проекте соглашения о принципах и подходах осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техрегламентов ЕАЭС в целях гармонизации законодательства государств-членов в этой сфере. Проект подготовлен с учетом международных нормативных документов и информации о действующих международных системах.

Согласно документу, уполномоченные органы стран ЕАЭС должны принимать все меры, предусмотренные законодательством, по предупреждению и пресечению обращения продукции, которая не соответствует требованиям техрегламентов ЕАЭС.

В ближайшее время будет запущен пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов ЕАЭС. Речь идет о таких техрегламентах, как "О безопасности низковольтного оборудования", "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", "О безопасности игрушек", "О безопасности колесных транспортных средств", "Электромагнитная совместимость технических средств".

Евразийская экономическая комиссия разрабатывает временный порядок, который определит требования к взаимодействию между уполномоченными органами государств-членов и ЕЭК по реализации пилотного проекта.-0-